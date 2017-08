Frankreich: Fotograf rückt Präsidentenpaar auf die Pelle

Wegen Bildern von seinen privaten Sommerferien hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron Anzeige gegen einen Medienfotografen erstattet. Der Vorwurf laute auf «Belästigung und versuchte Beeinträchtigung des Privatlebens», teilte der Elysée-Palast am Dienstag in Paris mit. Macron macht derzeit mit seiner Frau Brigitte Ferien in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille.

«Von Zeit zu Zeit geht er aus (...) und dieser Pressefotograf folgte ihm wiederholt auf dem Motorrad», hiess es in der Erklärung des Präsidialpalastes. Macrons Sicherheitspersonal habe den Fotografen mehrfach aufgefordert, dies zu unterlassen, aber der Mann habe trotzdem weiter gemacht. Am Sonntag sei der Fotograf schliesslich sogar in das private Anwesen eingedrungen, in dem das Präsidentenpaar wohne. Dies habe dem Mann die Anzeige eingebracht. Nach Informationen des französischen Klatsch-Magazins «VSD» wurde der Fotograf am Sonntag etwa sechs Stunden lang in einer Polizeiwache in Marseille festgehalten. (sda/afp/wid)