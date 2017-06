Wie bereits bekannt, wurde der St. Galler Verlag Kömedia an Martin Kall und Uli Rubner verkauft. Die neuen Verleger haben nach einem Pitch die Redaktion des «Schweizer Energiefachbuchs», der «Fassade» und der «Swiss Bauszene» in neue Hände gelegt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nach 25 Jahren wurde der Redaktionsvertrag mit der Medienfrau Sigrid Hanke nicht mehr erneuert. Künftig ist die Zürcher Agentur Sprachwerk für die redaktionellen Inhalte des Fachbuchs zuständig. Chefredaktorin ist Christa Rosatzin. «Wir sind ein kleines, aber feines Team, spezialisiert auf Themen im Bereich Naturwissenschaft und Technik», heisst es bei der Agentur auf Nachfrage von persoenlich.com. Das Team freut sich auf die neue Aufgabe.

Das «Schweizer Energiefachbuch» war bislang die erfolgreichste Jahrespublikation von Kömedia und brachte in den letzten 34 Jahren – davon 25 Jahre unter der Ägide von Sigrid Hanke – einmal im Jahr alles, was mit Bauen zu tun hat, auf den Punkt und publizierte alljährlich die besten Beispiele innovativen und nachhaltigen Bauens, heisst es in der Mitteilung weiter. Im Weiteren wurde regelmässig über zukunftsweisende Erfolge der erneuerbaren Energien berichtet. Damit war das «Schweizer Energiefachbuch» bisher so etwas wie die Schweizer «Energie-Bau-Bibel». (pd/lom)