Todesfall: Fritz Probst ist gestorben

In einem Nidauer Alters- und Pflegeheim ist an Neujahr Fritz Probst gestorben, Chefredaktor des «Bieler Tagblatts» von 1968 bis 1981. Das teilten seine Familie und die Herausgeberin der Zeitung, die Bieler Gassmann-Gruppe, am Freitag mit.

Unter der Leitung von Probst sei es dem «Bieler Tagblatt» gelungen, ein starkes Ortskorrespondentennetz aufzubauen, schreibt der ehemalige stellvertretende «Tagblatt»-Chefredaktor Theo Martin in einem Nachruf auf Probst im «Bieler Tagblatt» vom Freitag. Dadurch sei das Seeland näher an Biel - und ans «Tagblatt» - gerückt, schreibt Martin, heute Chefredaktor des Magazins «Blickpunkt KMU», weiter. Das habe diese Zeitung gestärkt.

Probst starb im Alter von 89 Jahren. (sda)