NZZ: Frühere Druckerei wird zur Eventlocation

Frühere Druckerei wird zur Eventlocation

«Offset» heisst das Lokal, das für Veranstaltungen mit bis zu 1'100 Personen gemietet werden kann.

In diesen Hallen wurden die «NZZ» und die «NZZ am Sonntag» gedruckt: Das Druckzentrum in Schlieren. (Bild: zVg)