Die Swiss Professional Media AG in Basel erwirbt rückwirkend auf den 1. Januar 2018 sämtliche Aktien der Binkert Medien AG in Laufenburg AG. Beide Unternehmungen sehen in diesem Zusammenschluss Synergien, welche sich für die weitere Entwicklung der von ihnen herausgegebenen Fachzeitschriften positiv auswirken sollten.





Die Binkert Medien AG in Laufenburg ist Herausgeberin der Publikationen «Technische Rundschau», «Polyscope», «Polydrive», «Lebensmittel-Technologie», «Material Handling» und «Schweizer Logistikkatalog». Das Familienunternehmen beschäftigt rund 20 Mitarbeitende und gehört zu den in der Schweiz führenden Fachzeitschriften-Verlagen im Wirtschaftsbereich.



Die Swiss Professional Media AG mit Sitz in Basel ist gemäss eigenen Angaben vom Dienstag marktführender Schweizer Fachinformationsverlag in den Branchen Medizin, Dentalmedizin, Einzel-/Grosshandel, KMU, Transport und Intralogistik. Mit der Akquisition der Binkert Medien AG sollen neu die Segmente Produktionstechnik, Maschinenbau, Industrie, Industrieelekronik/Automation, Antriebstechnik und Getränke-/Lebensmittelindustrie erschlossen werden.



Zum Kaufpreis wurden keine Zahlen bekanntgegeben. (sda/eh)