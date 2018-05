Reporterpreis 2018: Fünf Reportagen stehen auf der Shortlist

Das Reporter-Forum Schweiz verleiht in diesem Jahr erstmals einen Preis für die beste Reportage (persoenlich.com berichtete). Rund 40 Texte seien eingereicht oder von Dritten vorgeschlagen worden, schreiben die Organisatoren in einem Newsletter.

In einer mehrstündigen Sitzung habe die Jury, bestehend aus Paula Scheidt («Das Magazin», Mitglied Reporter-Forum), Laura de Weck (Autorin und Regisseurin, Stiftungsrätin «Stiftung für Medienvielfalt»), Mathieu von Rohr («Der Spiegel»), Stefanie Müller-Frank (freie Radiojournalistin, Mitglied Reporter-Forum) und David Kohler aka Knackeboul (Moderator und Rapper), über die vorher anonymisierten Texte diskutiert. Fünf davon schaffen es auf die Shortlist:











Der Gewinnertext wird am 6. Juni an der Preisverleihung des Schweizer Reporterpreises 2018, welcher mit 5000 Franken dotiert ist, gefeiert. Zugleich werden dann die beiden Stipendiatinnen oder Stipendiaten gekürt, welche eine grössere Recherche umsetzen können. Die Veranstaltung startet um 19.30 Uhr im Helsinki Club in Zürich und ist öffentlich. (wid)