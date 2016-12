TagesWoche: Fünf Stellen müssen abgebaut werden

Die «TagesWoche» muss ihre Ausgaben deutlich senken. Dabei müssen laut einer Mitteilung Stellen abgebaut werden. «Es sind 5 von 31 Mitarbeitenden betroffen», sagt Chefredaktor Christian Degen auf Anfrage von persoenlich.com. Unter diesen fünf Stellen befinden sich zwei 100-Prozent-Journalistenstellen.

Neues Mitgliedermodell

Das Einstehen für eine offene und tolerante Gesellschaft sowie die Freude am Experimentieren sind die Basis der «TagesWoche» und sollen die Leser animieren, sich noch vermehrt für die Zeitung zu engagieren. Diese Haltung erlaubt es zudem, noch stärker Themen zu gewichten, auszuwählen und so die Anzahl publizierter Artikel etwas zu verringern, heisst es in der Mitteilung weiter.

Vor diesem Hintergrund haben der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung ein neues Geschäftsmodell ausgearbeitet und verabschiedet. Die «TagesWoche» setzt künftig auf ein neues Mitgliedermodell, um ihren Betrieb auf eine breitere und nachhaltig finanzierbare Organisation abzustützen.

Diese Massnahmen wurden lange vorbereitet und werden jetzt rasch möglichst umgesetzt. Details zum neuen Mitgliedermodell und der neuen Organisation werden voraussichtlich im Januar bekannt gegeben.

Anschubfinanzierung abgeschlossen

Das Jahr 2016 war trotzdem ein erfolgreiches Jahr für die «TagesWoche», heisst es weiter. Es ist gelungen, die Besucherzahlen online im Vergleich zum Vorjahr um über 40 Prozent auf über 230’000 Unique Clients zu erhöhen, und sie konnte auch mit der gedruckten Ausgabe mehr Aufmerksamkeit erzielen, heisst es in einer Mitteilung.

Die positive Entwicklung hat die Stiftung für Medienvielfalt ermutigt, die «TagesWoche» langfristig mit einem festen Betrag zu unterstützen. Damit ist die Phase der Anschubfinanzierung nach fünf Jahren abgeschlossen. (pd/cbe)