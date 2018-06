SRF: Fussball-Nati beschert Zuschauerrekord

Die Unterstützung für die Schweizer Nationalmannschaft beim Start in die WM 2018 war überwältigend. Bis zu 1,9 Millionen Personen aus der Deutschschweiz sahen das 1:1-Unentschieden gegen den fünfmaligen Weltmeister Brasilien live auf SRF 2, teilt der Sender mit. Im Durchschnitt waren am Sonntagabend 1’613’000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf SRF 2 zugeschaltet. Dieser Wert sei die höchste durchschnittliche Nutzungszahl einer SRF-Sendung seit der Umstellung der Messmethode im Jahr 2013 und entspricht einem Marktanteil von 66,4 Prozent (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).

Auch auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App war das Interesse am WM-Startspiel der Schweizer gross. In den SRF-Onlinemedien erzielte die Partie total 280’000 Livestream-Starts. (pd/maw)