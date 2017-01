SRG: Fussball-Nati weiterhin exklusiv

Die Sender und Plattformen von SRF, RTS, RSI und RTR können vier weitere Jahre bis 2022 schweizweit exklusiv und live von sämtlichen Fussball-Länderspielen der Schweizer A-Nationalmannschaft sowie von den internationalen Endrundenturnieren der Uefa und Fifa berichten, heisst es in einer Mitteilung der SRG.

Die neuen Vereinbarungen mit der Uefa regeln die Live- sowie Nachverwertungsrechte in sämtlichen Fernseh-, Radio- und Multimediaangeboten der SRG für alle Spiele der Fussball-EM 2020, die in insgesamt 13 europäischen Ländern stattfinden wird, sowie für die Qualifikationsspiele der Schweizer A-Nationalmannschaft zur UEFA EURO 2020 und zur Fussball-WM 2022 in Katar. Ebenfalls Teil der Vereinbarungen sind die entsprechenden Rechte für alle Spiele mit Schweizer Beteiligung der neu geschaffenen Uefa Nations League, für die Schweizer Spiele des Final-Four-Turniers der Uefa Nations League bis zur Saison 2020/21 sowie für Freundschaftsspiele der Schweizer A-Nationalmannschaft bis zur Fussball-WM 2022 in Katar.

Die Übertragungsrechte der Fussball-Weltmeisterschaften 2018 in Russland und 2022 in Katar hat die SRG bereits im April 2012 von der Fifa erworben – gemeinsam mit 36 anderen Mitgliedern der European Broadcasting Union (EBU).

Internationaler Frauenfussball im SRG-Programm

Erfreuliche Nachrichten gibt es auch für den Frauenfussball: Die SRG hat die Rechte für die Ausstrahlung der Uefa-Frauen-Europameisterschaft 2017 in Holland erworben. Dank der Vereinbarung können SRF, RTS, RSI und RTR über alle Spiele mit Schweizer Beteiligung, die beiden Halbfinals und die Finalbegegnung schweizweit exklusiv und live in Fernsehen und Radio sowie multimedial berichten. Vertragsbestandteil sind zudem die Nachverwertungsrechte für sämtliche Partien des Turniers.

Über die finanziellen Abgeltungen und vertraglichen Details haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. (pd/cbe)