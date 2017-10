Impressum: Gang an die Weko wegen Tamedia-Plänen

Impressum, der Berufsverband der Schweizer Journalistinnen und Journalisten, kämpft gegen die Vereinheitlichung der Tamedia-Tageszeitungen, indem er die eidgenössische Wettbewerbskommission (Weko) anruft. Er macht geltend, der Zürcher Medienkonzern missbrauche seine marktbeherrschende Stellung, was sozial schädliche Auswirkungen habe.

Konkret geht es um die geplante Zusammenlegung von Tamedia-Redaktionen. Das Zürcher Medienhaus plant, ab 1. Januar 2018 die überregionale Berichterstattung seiner Tages- und Sonntagszeitungen in den Ressorts Inland, Ausland, Wirtschaft, Sport sowie Kultur und Gesellschaft an je einem Standort pro Sprachregion zu konzentrieren. Grund für diese Bündelung der Ressourcen ist der starke Rückgang der Werbeumsätze (persoenlich.com berichtete).

Nach Ansicht von Impressum hat diese Konzentration der Zeitungsredaktionen eine in der Schweiz «noch nie dagewesene Verarmung der Informations- und Meinungsvielfalt» zur Folge, wie es in einer Mitteilung des Berufsverbandes vom Freitag heisst. Er will deshalb, dass sich die Weko der Sache annimmt. Die Wettbewerbskommission soll feststellen, in welchen Regionen der Schweiz die Tamedia über eine marktbeherrschende Stellung verfügt. Zudem müsse die Weko prüfen, ob das Verhalten des Zürcher Medienhauses volkswirtschaftliche oder sozial schädliche Auswirkungen zeitigt, schreibt Impressum.

Tamedia soll Massnahmen aussetzen

Als «vorsorgliche Massnahme» fordert der Journalistenverband, dass Tamedia die Reorganisationsmassnahmen einstweilen aussetzt. Der Medienkonzern plant für die Bündelung der Kräfte drei so genannte Kompetenzzentren in Bern, Lausanne und Zürich. Kündigungen seien keine Vorgesehen, betonte das Unternehmen bei der Bekanntgabe seiner Pläne.

In der «Berner Zeitung» werde künftig dasselbe stehen wie im «Bund» – mit Ausnahme der Lokalnachrichten, befürchtet Impressum. Die Texte für die Leser in Bern würden zu einem grossen Teil aus Zürich angeliefert. Nur weil Tamedia dort keine lokale Konkurrenz zu fürchten habe, könne sie es sich leisten, diese Redaktionen zu demontieren.

Auch dass in den Zürcher Regionalzeitungen künftig die gleichen Inhalte wie im «Tagesanzeiger» zu lesen sein werden, kritisiert Impressum. Auch werde die «Tribune de Genève» zu einem Grossteil mit «24 Heures» aus Lausanne gleichgeschaltet. In einer Demokratie sei dies bedenklich, bildeten sich die Stimmberechtigten doch ihre Meinung aus den Zeitungen.

«Weko wird missbraucht»

Die Beschwerde von Impressum sorgt bei Tamedia für wenig Sympathie. «Impressum missbraucht mit dieser Beschwerde die Eidgenössische Wettbewerbskommission für eine Kampagne», sagt Christoph Zimmer, Leiter Kommunikation bei Tamedia, auf Anfrage von persoenlich.com. Das Kartellgesetz sei auf eine solche interne Reorganisation gar nicht anwendbar.

«Zudem verfügen wir weder über ein Monopol noch sind wir in der gesamten Schweiz marktbeherrschend, wie Impressum unterstellt. Unsere Herausforderung ist vielmehr, dass sich die Zeit der Konsumenten auf immer mehr Informations-, Social-Media- und Werbeplattformen verteilt», so Zimmer. Dank einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Tageszeitungen würde der unabhängige Journalismus gestärkt und die technologischen Möglichkeiten könne für neue Angebote genutzt werden. (sda/cbe)