Die polnische Zeiutng «Gazeta Wyborcza» ist neues Mitglied der Leading European Newspaper Alliance Lena, heisst es in einer Mitteilung. Im Lena-Verbund haben sich bisher sieben führende Zeitungstitel aus sechs europäischen Ländern zusammengeschlossen, um ihre journalistischen Kompetenzen zu bündeln und Qualitätsjournalismus in Europa zu fördern. Die Gründungsmitglieder sind neben «Tages-Anzeiger» und «Tribune de Genève» aus der Schweiz, «Die Welt» aus Deutschland, «El País» aus Spanien, «La Repubblica» aus Italien, «Le Figaro» aus Frankreich sowie «Le Soir» aus Belgien. Gemeinsam erreichen die Lena-Partner rund sieben Millionen Leserinnen und Leser in Print und fast 43 Millionen Unique User Online.

Insgesamt arbeiten über 2500 Journalistinnen und Journalisten in den Redaktionen der bisher sieben Lena-Mitglieder und treiben die gemeinsamen Recherchen, Interviews und grossen Reportagen voran. Ausserdem stellt jede Zeitung den anderen Mitgliedern ausgewählte Artikel zur Veröffentlichung zur Verfügung. Dazu zählen Interviews, Berichte und Meinungsartikel, verfasst von Experten, Wissenschaftlern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus verschiedenen Ländern. Darüber hinaus tauschen sich die Mitglieder regelmässig in Workshops über Erfahrungen und Projekte im Bereich der Digitalisierung und Technologie aus und diskutieren Themen wie Bezahlmodelle für digitale Nachrichteninhalte, Adsales oder die Erstellung und Vermarktung von Videomaterial. (pd/wid)