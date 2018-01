Die Stiftung Ostschweizer Medienpreis und die SRG Ostschweiz wollen enger zusammenarbeiten. Die beiden Preise werden ab diesem Jahr zwar an einer gemeinsamen Preisverleihung übergeben, bleiben aber unabhängig.

Der Ostschweizer Medienpreis wird zudem neu ausgerichtet, wie die SRG Ostschweiz und die Stiftung Ostschweizer Medienpreis am Dienstag mitteilten.

Die SRG Ostschweiz verleiht den jährlichen Radio- und Fernsehpreis bereits seit 1952 und die Stiftung Ostschweizer Medienpreis besteht seit dem Jahr 2000. Beide Institutionen verfolgen nach eigenen Angaben das gleiche Ziel: Die Förderung und Unterstützung von Qualitätsjournalismus in der Ostschweiz.

Um dem Anliegen mehr Gehör zu verschaffen, werden die bisher getrennt durchgeführten Preisverleihungen in Zukunft an einer gemeinsamen Veranstaltung zusammengeführt, erstmals am 13. Dezember 2018 in St. Gallen.

Ostschweizer Medienpreis neu ohne Kategorien

Der Ostschweizer Medienpreis wird 2018 neu ausgerichtet. Die bisherige Unterteilung in verschiedene Kategorien wie Reportage, Tagestext, Fotografie, Radio oder Fernsehen fällt weg. Damit soll auch Raum für neue Formate geschaffen werden.

Künftig wird nur ein Preis ausgerichtet. Dieser wird aufgewertet und mit 10'000 Franken dotiert. Bisher waren die verschiedenen Kategorienpreise mit je 5000 Franken dotiert. Insgesamt wird die Preisgeld-Summe sinken.

Der Stiftungsrat reagiert mit dieser Massnahme auf die schwieriger gewordene Refinanzierung, wie es weiter heisst. Der Ostschweizer Medienpreis stützt sich auf Beiträge von Sponsoren und Gönnern ab.

Radio- und Fernsehpreis der Ostschweiz

Der Radio- und Fernsehpreis der Ostschweiz wird von der SRG Ostschweiz verliehen, einer Mitgliedgesellschaft des Trägervereins der SRG. Die Preissumme von 10'000 Franken stiften jeweils die Ostschweizer Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Graubünden, St. Gallen und Thurgau.

Ausgezeichnet wird eine herausragende Leistung im audiovisuellen Bereich, die einen Bezug zur Ostschweiz hat. Der Preis kann ein Förderpreis oder ein Anerkennungspreis sein. (sda/maw)