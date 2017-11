No-Billag-Initiative: Gewerkschaftsbund will dagegen antreten

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) tritt gegen die No-Billag-Initiative an, die die Abschaffung der Gebühren für Radio und Fernsehen verlangt. Abgestimmt wird am 4. März 2018.

Das Engagement gegen die Initiative beschlossen rund 90 Delegierte des SGB am Freitag in Bern mit einer einstimmig verabschiedeten Resolution, wie der SGB mitteilte. Die Initiative schaffe den Service public in den Medien ab, hiess es im Communiqué. Dies schade der Demokratie und dem Zusammenhalt in der Schweiz. (sda/cbe)