Axel Springer: Gewinn dank Digitalgeschäft gesteigert

NZZ-Mediengruppe

Vaterschaftsurlaub und Elternzeit für alle

NZZ-CEO Veit Dengler hat die Initiative «Familien im Fokus» in Luzern, Zürich und St. Gallen vorgestellt.

Familie und Karriere besser vereinbaren: Die NZZ-Mediengruppe passt ihr Reglement an. Neu können Mitarbeitende mit Kindern zwei Wochen Vaterschaftsurlaub sowie eine unbezahlte Auszeit beziehen. Auch Jobsharing auf Kaderstufe soll möglich sein. CEO Veit Dengler hat die Initiative am Mittwoch in Luzern, Zürich und St. Gallen vorgestellt.

von Michèle Widmer