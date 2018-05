QuaJou: Gieri Cavelty und Judith Wittwer stossen dazu

Die Generalversammlung von Qualität im Journalismus (QuaJou) hat Ende Mai 2018 zwei neue Mitglieder in den Vorstand gewählt und die bestehenden Mitglieder bestätigt. Dies schreibt der Verein in einer Mitteilung. Neu dabei sind Judith Wittwer und Gieri Cavelty.

Judith Wittwer ist seit Anfang 2018 Chefredaktorin des «Tages-Anzeigers». Zuvor war sie Mitglied der Chefredaktion von «Tages-Anzeiger» und «SonntagsZeitung». Wittwer stiess 2002 zum Tagi, zuerst als Volontärin und Studentin am MAZ, danach als Wirtschaftsredaktorin und Deutschlandkorrespondentin, bevor sie 2011 zur «Handelszeitung» wechselte. 2014 kehrte sie zum Tagi zurück, wo sie zunächst die Stabstelle der Chefredaktion leitete und als Nachrichtenchefin arbeitete. Wittwer hat an der Universität St. Gallen und am HEI in Genf Internationale Beziehungen studiert. Sie ist verheiratet, hat zwei Töchter und lebt in Zürich.

Gieri Cavelty ist seit Februar 2017 Chefredaktor des «SonntagsBlick» und seit 1998 journalistisch tätig. Während des Geschichtsstudiums arbeitete er erst beim «Bündner Tagblatt», dann als freier Literaturkritiker für die NZZ. Später war er Bundeshausredaktor bei der «Südostschweiz» und beim «Tages-Anzeiger». Zwischen 2009 und 2016 war Cavelty für die «Aargauer Zeitung» tätig: Zuerst als Leiter des Inlandressorts, ab 2011 als Blattmacher und Leiter des überregionalen Mantelteils, in den letzten drei Jahren zudem in der Funktion des stellvertretenden Chefredaktors. Nach einem Abstecher in die Bundesverwaltung wechselte er 2017 wieder zurück in den Journalismus.

Im Vorstand bestätigt wurden an der GV in Zürich dessen Präsidentin Larissa M. Bieler (seit 2016 Chefredaktorin von swissinfo.ch) sowie Urs Bühler (Vizepräsident, NZZ), Gaby Amiet-Tessaro (Koordination), Franz Fischlin (SRF), Josefa Haas (Freie), Frank Hänecke (MAZ), Edith Hollenstein (persoenlich.com), Oliver Kuhn (Freier), Barbara B. Peter (SRF), Eva Pfirter (Zürichsee Zeitung), Marlis Prinzing (Macromedia Hochschule Köln / Uni Fribourg), Vinzenz Wyss (ZHAW Winterthur). (pd/wid)