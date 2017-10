SRG: Gilles Marchand stellt Kooperationsprojekte vor

Jean-Michel Cina, Präsident der SRG, präsentierte den Medienschaffenden in Bern am Freitag den neuen Generaldirektor des Medienunternehmens, Gilles Marchand (persoenlich.com berichtete). Marchand umriss die für seine Amtszeit geplanten Prioritäten und stellte konkrete Kooperationsprojekte vor, um die Zusammenarbeit insbesondere mit privaten Medienhäusern in mehreren Bereichen zu vertiefen. Schon am Swiss Radio Day in Zürich Ende August betonte Marchand in einer deutsch-französischen Keynote mehrmals, dass er mit den Privaten zusammenarbeiten wolle. Nun macht er Nägel mit Köpfen.

Free-Shared-Content

Die SRG bietet ab sofort privaten Medienhäusern gratis und einfach Videos im Bereich «News»zur Verwendung auf den eigenen Internet- und Social-Media-Plattformen an. Die Medienhäuser sind unter Beachtung der Nutzungsbedingungen frei in der Kommerzialisierung der Videos. Die Registrierung und der Bezug der Videos erfolgen über ein Shared-Content-Portal. Seit Februar testete die SRG mit verschiedenen privaten Medienunternehmen eine Kooperation in Bezug auf Newsclips (persoenlich.com berichtete). Auch im Nationalrat war während der Herbstsession Shared Content ein Thema.

Radio-Nachrichten für Privatradios

Die SRG schlägt eine unkomplizierte Übernahme der SRG-Radionachrichten durch interessierte Privatradios vor – am Freitagmorgen wurde mit der Unikom, der Union nicht-kommerzorientierter Lokalradios eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen.

Swiss Player

Falls es einem Bedürfnis der Branche entspricht, ist die SRG bereit, ihre Technologie für den Betrieb eines White-Label-Players zur Verfügung zu stellen. Allenfalls ist man auch bereit, an einer anderen Branchenlösung mitzuwirken.

Kooperationen Medien-Innovation

Die SRG fördert und sucht weitere Kooperationen im Bereich Medien-Innovation mit interessierten Hochschulen, Universitäten und privaten Medienunternehmen. Bereits heute wird mit der ETH sowie der EPFL zusammengearbeitet (persoenlich.com berichtete). Weitere Universitäten haben Interesse signalisiert.

Onlinemessungs-System

Die SRG wird sich im Bereich der Onlinemessung engagieren und zu einer Branchenlösung zwischen Verlegern, Radio- und TV-Anbietern beitragen. (pd/cbe)