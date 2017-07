NZZ am Sonntag: Gordana Mijuk wird Auslandchefin

az Nordwestschweiz

Sechs Kündigungen im Produktionsteam

Die AZ Medien sparen bei der Produktion des Verbunds az Nordwestschweiz. 4,5 Stellen in Aarau fallen weg.

Die AZ Medien legen bei der Zeitungsproduktion des Verbunds az Nordwestschweiz den Rotstift an. 4,5 Stellen in Aarau fallen weg. Die betroffenen Mitarbeiter wurden am Montag informiert.