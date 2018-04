Obersee Nachrichten: Gratiszeitung kostet online 1.50 Franken

von Christian Beck

Wer auf obersee-nachrichten.ch die Zeitung als E-Paper herunterladen will, erlebt neu eine Überraschung. Es braucht dafür seit der letzten Ausgabe einen Tagespass. 1.50 Franken kostet das E-Paper jener Wochenzeitung, die sonst gratis in den Briefkästen liegt. «Das E-Paper inklusiv Archiv-Zugang wird seit dieser Woche als Zusatzservice zu einem sehr günstigen Preis an Abonnenten angeboten. Ziel ist die Gewinnung von neuen Abonnenten ausserhalb des Verteilgebietes», sagt Ralf Seelig, Geschäftsführer der «Obersee Nachrichten», auf Anfrage von persoenlich.com. Für 43 Franken jährlich wird die ON nach Hause geliefert – Online-Zugang inklusive.

Brisant ist ein anderer Punkt: Das Verteilgebiet wurde verkleinert. Seit dem 1. März werden die Haushalte in rund zwölf Gemeinden nicht mehr beliefert (siehe Grafiken unten). Die Totalauflage sinkt damit von bisher 70'709 auf neu 63'606. Die Inseratepreise jedoch sind noch die gleichen. Wurde das Verteilgebiet verkleinert, um nun Abos verkaufen zu können? Und warum gab keine Anpassung der Inseratepreise? «Auf geschäftsinterne Entscheidungen nehmen wir keine Stellung», so Seelig.

Selbst wenn der «Blick vom Obersee», wie die Zeitung umgangssprachlich genannt wird, innerhalb des Verteilgebiets jede Woche gratis im Briefkasten liegt: Abonnent ist man deswegen noch nicht. Wer ebenfalls online auf das E-Paper und das Archiv zugreifen will, muss auch 43 Franken bezahlen.