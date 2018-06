Der Verband Schweizer Gratiszeitungen (VSGZ) habe sich am Juni-Treffen intensiv mit der Situation nach dem Konkurs der Publicitas auseinandergesetzt, wie er in einer Mitteilung schreibt. Die im VSGZ zusammengeschlossenen kostenlosen Printtitel seien vom Niedergang des einst grössten Anzeigenvermarkters in einem hohen sechsstelligen Betrag betroffen.

Als stossend empfindet der VSGZ, dass rund 80 Prozent der Kundengelder, welche in die Konkursmasse eingeflossen sind, den Verlagen gehören und nur etwa 20 Prozent auf Leistungen der Publicitas beruhten. Aus diesem Grund werde sich der VSGZ mit allen rechtlichen Mitteln für den Erhalt der seinen Mitgliedern zustehenden Gelder einsetzen, heisst es weiter. (pd/maw)