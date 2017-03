Tätowierte SRF-Moderatorin: Grosses Medienecho auf die TV-Kritik

von Christian Beck

Als Gastmoderatorin der SRF-Peoplesendung «Glanz & Gloria» durfte Bettina Bestgen nicht nur eine Woche lang aus dem Studio moderieren, sondern am Samstag auch in einer Live-Übertragung vom Schweizer Filmpreis in Genf berichten. Dabei interviewte sie unter anderem Bundesrat Alain Berset. Gut sichtbar: Ihre Tattoos. «Eine so überladen ‹bemalte› Moderatorin lässt man nicht an einen Bundesrat ran. Und überhaupt nicht vor die Kamera», schrieb daraufhin TV-Kritiker René Hildbrand auf persoenlich.com. Hildebrands Meinung sorgt seit Sonntag für eine leidenschaftliche Diskussion pro und kontra Tattoos am Fernsehen (persoenlich.com berichtete).

Medieninteresse geweckt

Diverse Medien machten die TV-Kritik am Montag und Dienstag zum Thema. Aktuellstes Beispiel: Im «Blick am Abend» vom Dienstag sagt René Hildbrand: «Ich bin ein Mann von heute. Grossflächige Tattoos gehören nicht ins Fernsehen.» Anderer Meinung ist Giada Ilardo, Geschäftsführerin der Schweizer Giahi-Tattoo-Studios. Hildbrand schrieb in der TV-Kritik, dass er das Stachelarmband um Michelle Hunzikers Oberarm «sexy» findet. «Daran sieht man, dass er keine Ahnung hat und darum ein 90er-Tribal lässig findet», sagt Ilardo dazu. Grosszügiger zeigt sich der 67-Jährige im «Blick am Abend» bei Kleidern: «Ein Décolleté fänd ich viel schöner.»

«Watson» erkundigte sich bei René Hildbrand über die Does and Don'ts in der TV-Branche». Die Autorin wollte vom TV-Kritiker wissen, ob sie sich nun als junge Journalistin ihre Tattoos müsse entfernen lassen. «Selbstverständlich nicht», antwortete Hildbrand, aber: «Es gibt auch für Frauen schöne Kleider, die die Arme bedecken.»

«Auf persoenlich.com prügelt ein TV-Kritiker heftig auf Jungmoderatorin Bettina Bestgen ein», schreibt «20 Minuten». Die Pendlerzeitung holt sich ein Feedback von Matthias Ackeret, Verleger und Chefredaktor von persoenlich.com und «persönlich», ein. Ackeret sagt, dass die Kolomne die Meinung des Autoren widerspiegle und nicht zwingend jene der Redaktion sei. Aber: «Es ist doch eine interessante Debatte. Und wir publizieren auch die Meinungen der Gegenseite», sagt Ackeret zu «20 Minuten».

Dies blieb nicht unbemerkt. «In den Kommentarspalten von persoenlich.com löste René Hildbrands Kritik sogleich heftige Reaktionen aus», bilanziert der «Tages-Anzeiger». Und auch die «Schweizer Illustrierte» fasst das Geschehene ausführlich zusammen.

Was sagen andere TV-Kritiker?

Auf Radio SRF 3 wollte Moderator Stefan Büsser am Montagnachmittag von anderen TV-Kritikern wissen, was sie zum Auftritt der tätowierten Moderatorin meinen. Roger Kuster von der Fernsehzeitschrift «Tele» gab Hildbrand in dem Punkt recht, dass bei einem Interview mit einem Bundesrat die Kleidung «seriöser» daherkommen sollte. Aber: «Für ein Format wie ‹Glanz & Gloria› finde ich es wunderbar, wenn so junge Effekte dabei sind wie Tattoos und Piercings. Das ist alles Unterhaltung und ein Abdruck des Lifestyles von heute», so Kuster. Und «TV-Checker» Peter Padrutt vom «Blick» meint: «Tattoos sind heute in der Gesellschaft angekommen und stellen kein Problem mehr dar. Im Gegenteil: Sie machen eine Person vielleicht noch etwas interessanter.»

Einige Umfragen lanciert

Einige der Medien haben zu ihren «Tattoo-Storys» auch gleich Umfragen lanciert. Das Resultat auf «20 Minuten»: Die meisten Leser schlagen sich auf die Seite von Bestgen. «Dennoch: 37 Prozent fanden die Kritik berechtigt», heisst es in der Dienstagsausgabe zur Titelstory der Pendlerzeitung. Ähnlich waren die Umfrage-Resultate auch beim Tagi. Bei der Online-Umfrage des Regional-TV-Senders Telebasel finden rund 65 Prozent Tattoos im Fernsehen völlig normal. 24 Prozent der Leser sind der Meinung, man sollte die Tattoos im TV eher verdecken.

Und was sagt Bettina Bestgen selbst dazu? In den Medien hat sie sich nicht geäussert – und auch das Angebot auf eine Replik auf persoenlich.com schlägt sie aus.

Bestgen hat einen promintenten Follower

Alain Berset jedenfalls scheint sich an den Tattoos von Bestgen nicht gestört zu haben. Er folgt ihr nun auf Twitter:

Übrigens: Berset folgt auch @persoenlichcom, dem Twitter-Kanal von persoenlich.com. René Hildbrand twittert nicht.