Tamedia: Grosses Medieninteresse an Protestaktion in Bern

Die Berner Tageszeitungen «Bund» und «Berner Zeitung» haben sich am Donnerstagmittag zu einem Risotto-Essen versammelt. Dies im Hinblick auf die einschneidenden Sparmassnahmen, die Tamedia bald umsetzen könnte. Vermutet wird, das Tamedia zentrale Kompetenzzentren einführt, von wo aus die verschiedenen Mäntel gefüllt werden sollen. Bisher wurde nur sehr zurückhaltend kommuniziert, dennoch befürchtet die Belegschaft, dass es zu einem schmerzhaften Stellenabbau kommen könnte. Offenbar wird der Verwaltungsrats des Medienhauses Ende August über das Projekt 2020, wie es intern heisst, beraten (persoenlich.com berichtete).

Aus den bisherigen Andeutungen müsse man schliessen, dass sich dies publizistisch sehr unvorteilhaft auswirken dürfte, schreiben die beiden Peko-Präsidenten Markus Dütschler («Bund») und Jürg Steiner («Berner Zeitung») in einer Mitteilung zur Protestaktion. Wenn von Kompetenzzentren die Rede sei, heisse dies im Klartext, dass möglichst viele Inhalte zentral produziert werden sollten – selbstverständlich mit weniger Personal. Die Beiträge würden dann praktisch identisch in allen Titeln abgedruckt. Sollte dieses Szenario Wirklichkeit werden, bekämen also alle Abonnenten das Gleiche vorgesetzt, ganz egal, welchen Titel sie abonniert haben. Es würde somit eine Art Einheitsbrei serviert.

An dieses Bild knüpften die Journalistinnen und Journalisten am Anlass vom Donnerstag an, bei dem ein feiner Risotto – und kein Einheitsbrei – serviert wurde. Dütschler bezeichnete das Risotto-Essen als Zeichen gegen innen und gegen aussen. Zum einen müsse die Geschäftsleitung wissen, dass die Belegschaft dem drohenden Abbau mit grosser Sorge entgegensehe, doch werde sie sich «nicht wie Schafe zur Schlachtbank führen lassen». Vielmehr wolle die Belegschaft stärker einbezogen werden, denn sie sei es schliesslich, welche die Inhalte produziere. Und wegen dieser Inhalte würden überhaupt Zeitungen abonniert. Er fügt an: «Von Tamedia, dem Platzhirsch der Branche, darf man erwarten, dass er Publizistik nicht nur mit dem Rotstift betreibt.»

Steiner legte in seiner Ansprache den Fokus auf die Tatsache, dass hier mit «Bund» und «Berner Zeitung» die beiden lokalen Konkurrenten im selben Haus gemeinsam gegen die Bedrohung protestierten. Die Redaktinen bemühten sich tagtäglich eine gute Zeitung zu machen, die sich von der Konkurrenz abhebe, die Meinungsvielfalt und Verschiedenheit biete, professionell und jenseits von unüberlegten Social Media-Schnellschüssen. «Das Herz, die Leidenschaft, das Engagement – das ist unsere Währung, die wir in die Waagschale werfen», sagt Steiner.

Die Protestaktion stiess über die Region Bern hinaus auf Interesse. Nebst diversen Regionalmedien war auch ein Team der SRF-Sendung «Schweiz aktuell» vor Ort. Der Anlass wurde zudem durch die Gewerkschaft Syndicom und den Journalistenverband Impressum unterstützt. (pd/wid)