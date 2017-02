Corriere del Ticino: Grünes Licht für Fusion mit MediaTI Holding

World Press Photo 2017

Weltpressefoto heisst «Attentat in Ankara»

Der türkische Fotograf Burhan Ozbilici konnte den Preis an der Verleihung in Amsterdam entgegennehmen.

Der Preis für das Weltpressefoto 2017 geht an einen türkischen Fotografen. Burhan Ozbilici konnte den Award an der Verleihung in Amsterdam entgegennehmen. Die Jury würdigte sein Werk als «explosives Bild, das den Hass in unserer Zeit ausdrückt».