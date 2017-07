Teleclub Zoom: Gülsha Adilji erhält eigene Liveshow

Am 23. August startet auf dem Free-TV-Sender Teleclub Zoom ein neues interaktives Infotainment-Format. Moderiert wird die Liveshow vom ehemaligen Joiz-Aushängeschild Gülsha Adilji. In der Sendung greift sie wöchentlich Themen auf, welche die Schweizerinnen und Schweizer aktuell beschäftigen, heisst es in der Mitteilung dazu. Dabei berichte die Nachwuchsjournalistin 2012 nicht nur aus dem Studio, sondern unter dem Motto «Extrem bi de Lüt» auch direkt von der Strasse. Auch «bekannte Influencer» sollen in der Sendung zu Wort kommen und eine «etwas andere Interpretation» zum Thema der Woche liefern.

Neben den gängigen Social-Media-Kanälen kommen auch klassische und veraltete Kommunikations- und Präsentationsmittel zum Einsatz: «Telefon, Fax und die PowerPoint-Präsentation erleben ein unterhaltsames Comeback», schreibt Teleclub.

Wieder vor der Kamera

Seit ihrem Abgang bei Joiz Ende 2015 kümmert sich Adilji um eigene Projekte. Aktuell tourt sie mit dem Bühnenprogramm «D Gülsha Adilji zeigt ihre Schnägg» durch die Schweiz. Nun wird die Unterhalterin wieder häufiger vor der Kamera zu sehen sein. Das neue Format werde entweder die «kostbare Zeit» der Zuschauerinnen und Zuschauer «verschwenden oder TV-Geschichte schreiben», wird Adilji in der Mitteilung zitiert. So oder so, man sollte wenigstens beim ersten Mal reinzappen.

«Zoom Kaboom» wird jeweils mittwochs um 18 Uhr live und danach als Wiederholung ausgestrahlt. (pd/wid)