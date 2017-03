Sarganserländer: Hans Bärtsch wird stellvertretender Chefredaktor

Hans Bärtsch wird stellvertretender Chefredaktor des «Sarganserländers», wie er am Freitag via Twitter mitteilte. Seit dem 1. Oktober 2016 arbeitet der 55-Jährige beim «Sarganserländer», zuvor war er als Wirtschaftsredaktor für die «Südostschweiz» in Chur tätig.

Sein Vorgänger Jerry Gadient habe sein Pensum aus gesundheitlichen Gründen reduziert und bleibe weiterhin festangestelltes Redaktionsmitglied. (tim)