MMV online: Hansi Voigt und Josefa Haas in VR gewählt

Verwaltungsratspräsident Nick Mijnssen begründet in einer Mitteilung vom Mittwoch den Wechsel damit, dass der VR mit noch kompetenteren Personen aus dem Verlagsgeschäft und dem Online-Geschäft verstärkt werden solle. Die Bedeutung der regionalen Medien als vierte Staatsgewalt müsse gestärkt werden. Für Zentralplus sei es Zeit, hier einen weiteren Schritt vorwärts zu machen.

«Zentralplus wagt seit vier Jahren das Experiment, auf regionaler Ebene guten Online-Journalismus zu liefern. Und zwar als rein digitales Produkt. Das kommt auf den ersten Blick vielleicht unscheinbar daher, könnte aber für einen Teil der Branche wegweisend sein», begründet Voigt sein Engagement beim Zentralschweizer Online-Portal. «Die Zukunft des Journalismus ist auf Initiativen wie Zentralplus angewiesen», ergänzt Josefa Haas.

Voigt war von 2014 bis 2016 geschäftsführender Chefredaktor des Online-Portals Watson. Haas ist unabhängige Medienexpertin und Präsidentin der Stiftung Swiss Films.

Vernetzung mit andren Medien steht im Fokus

Anfang dieser Woche wurde der Verlegerband «Medien mit Zukunft» gegründet (persoenlich.com berichtete). Die Mitgliedschaft bei diesem Verband ist für Zentralplus laut Mitteilung ein wichtiges Projekt. «Im Vordergrund steht für uns nicht eine gemeinsame technische Plattform, sondern ebenso die Vernetzung mit anderen Medien», wird Christian Hug, Geschäftsführer und publizistischer Leiter von Zentralplus, darin zitiert. Dies soll auch andere Bereiche wie Administration oder eine gemeinsame Bearbeitung des Werbemarktes umfassen können.

Ähnlich tönt dies bei Voigt: «Die Herausforderung bei Zentralplus besteht darin, die Verpflichtung zu gutem Journalismus strategisch in eine finanziell tragbare Zukunft zu führen». Der Watson-Gründer möchte dazu beitragen, dass noch vernetzter gedacht werde und dass das regionale Medienlabel auch national die Anerkennung bekomme, die es verdiene.

Neuer Standort in Zug

Damit dies zukünftig noch besser gelinge, hat Zentralplus am Mittwoch beim Handelsregisteramt Zug eine Zweigniederlassung angemeldet, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Zuger Redaktion hat vor kurzem ihre Büros an der Hinterbergstrasse 32 bezogen.

Die Online-Zeitung Zentralplus wird von der MMV online AG herausgegeben. Das Portal ist seit 2013 online. (sda/pd/tim)