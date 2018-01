Wochenzeitung: Hansi Voigt wird Medienkolumnist

Hansi Voigt wird Medienkolumnist der «Wochenzeitung». In der Kolumne «Die Medienzukunft» wird er sich mit den Folgen der Digitalisierung für die Medien, den Service public und die Gesellschaft beschäftigen, schreibt die WOZ in einer Mitteilung. Man wolle damit im Abstimmungskampf gegen die No-Billag-Initiative einen Beitrag zur Diskussion über ein zukunftsfähiges Mediensystem in der Schweiz leisten, heisst es darin weiter. Die radikale No-Billag-Initiative sei nicht nur problematisch, weil sie die SRG in ihrer heutigen Form zerstören würde, sondern auch, weil sie die Diskussion über die Medienzukunft verstelle.



Hansi Voigt gilt als Pionier der digitalen Medien in der Schweiz: Er baute als Chefredaktor 20min.ch auf, gründete das Onlineportal «Watson» und arbeitet heute mit «WePublish» an der Idee einer gemeinwirtschaftlich nutzbaren Infrastruktur für digitale Publikationen. Die erste Kolumne von Voigt erscheint in der WOZ-Ausgabe vom 5. Januar 2018.

Hurrah! Seit 1.1. hab ich kein Konkurrenzverbot und ab morgen schreib ich in der @Wochenzeitung! Irgendwas zu Digital und Medien, mal für die nächsten drei Monate. Ich bin recht stolz Woz-Kolumnist zu sein. Community-getragenes Zukunftsmodell, steigende Auflage, Zeilengeld #save! — hansi voigt (@hansi_voigt) 4. Januar 2018





«Wir freuen uns sehr, dass mit Hansi Voigt ein profunder Kenner unsere Medienberichterstattung ergänzt», wird Kaspar Surber, stellvertretender Redaktionsleiter der WOZ, in der Mitteilung zitiert. (pd/wid)