von Edith Hollenstein

Bei Bluewin, dem Portal, das sich vor zwei Jahren zum Ziel genommen hatte, stärker als Medienmarke denn als Mailprovider wahrgenommen zu werden, kommt es zu Veränderungen.

Die Büros im elften Stock des Swisscom-Towers am Escher-Wyss-Platz in Zürich-West müssen geräumt werden. Denn die Bluewin-Redaktion zieht nach Volketswil, an den Standort von Teleclub. Wie die «Handelszeitung» schreibt, werden der Newsdienst und die Pay-TV-Tochter von Swisscom räumlich zusammengelegt. Ebenfalls geplant ist laut «Handelszeitung», dass alle Bluewin-Mitarbeiter 2019 einen Teleclub- oder einen Cinetrade-Vertrag erhalten. Dabei werde aber die Marke Bluewin erhalten bleiben, sagt ein Swisscom-Sprecher gegenüber persoenlich.com. Auch, so Swisscom, würden deshalb keine Stellen abgebaut. Derzeit umfasst das Team 25 Vollzeitstellen, verteilt auf 30 Mitarbeitende. Dazu kommen freie Mitarbeiter.

Steier ersetzt Terzic

Gleichzeitig mit den neuen Büros erhält Bluewin mit Henning Steier einen neuen Chefredaktor. Steier ersetzt Christian Terzic. Zur Frage, ob Terzic eine andere Funktion übernimmt oder ob er die Firma verlässt, will Swisscom keine Aussage machen.

Steier wird seine Stelle als «Director Content Strategy», die unter anderen Aufgaben die Chefredaktion von «Bluewin» enthält, per 1. Juli antreten. «Ich werde unter anderem dieses Portal weiterentwickeln», sagt auf Anfrage von persoenlich.com. Der Job reize ihn «aufgrund des Gestaltungsspielraums». Steier war zuvor etwas mehr als ein Jahr bei Zühlke, zuletzt als Head of Communication. Zuvor arbeitete er unter anderem sechs Jahre bei der NZZ und zweieinhalb Jahre bei «20 Minuten».