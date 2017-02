SRF: Henriette Engbersen löst Urs Gredig ab

Im Frühling 2017 wird Urs Gredig den Stab in London an Henriette Engbersen übergeben. «Ich war letztes Jahr während der Brexit-Abstimmung für SRF in Manchester, dort wo die Resultate reinliefen. Das war sehr eindrücklich. Die nächsten Jahre, in dieser historisch spannenden Zeit aus Grossbritannien berichten zu können, ist ein grosses Privileg und eine tolle Herausforderung», wird Engbersen in einer Mitteilung zitiert.

Engbersen hat 2006 einen Bachelor in Journalismus und Kommunikation an der ZHAW und 2016 einen Master of Arts in Design im Bereich Visuelle Kommunikation an der ZHdK erworben. Den Einstieg in den Journalismus fand die heute 36-Jährige vor ihrem Bachelorstudium als Praktikantin und danach freie Mitarbeiterin beim «St. Galler Tagblatt». Danach arbeitete sie von 2006 bis 2008 als Videojournalistin bei Tele Ostschweiz, wie SRF mitteilt.

In diversen SRF-Sendungen tätig

Der Wechsel zu SRF erfolgte 2008, als Engbersen während fünf Jahren als Ostschweizer Korrespondentin für das Fernsehen unterwegs war. Sie lieferte Beiträge, Reportagen und Einschätzungen für «Schweiz aktuell», die «Tagesschau» und «10vor10». In dieser Zeit war sie zudem für die Reisesendung «Fernweh» im Ausland als Reporterin im Einsatz und auch für die Redaktion der «Rundschau» tätig.

Seit 2014 arbeitet Henriette Engbersen als Redaktorin für die «Tagesschau», seit 2015 ist sie zusätzlich als Sonderkorrespondentin mit Auslandeinsätzen betraut. In dieser Zeit hat sie sich auch im Bereich Datajournalism bei der englischen Zeitung «The Guardian» weitergebildet. Im Frühling 2017 löst Henriette Engbersen nun Urs Gredig in London ab und übernimmt die TV-Korrespondentenstelle für die Region Grossbritannien und Irland. «Henriette Engbersen hat bei ihren Einsätzen als Ausland-Sonderkorrespondentin durch ihre hohe Auftritts- und Fachkompetenz überzeugt. Insbesondere freut es mich, dass wir ab Frühling mit ihr sowie mit Alexandra Gubser in Paris gleich zwei neue Frauen als Auslandkorrespondentinnen im Einsatz haben», so Tristan Brenn, TV-Chefredaktor SRF.



Urs Gredig vor dem Big Ben in London. (Bild: SRF/Pascal Mora)



Urs Gredig wird nach fast vier Jahren zu SRF nach Zürich zurückkehren – in welcher Funktion steht noch nicht fest. (pd/cbe)