Steffi Buchli: «Ich bin überrascht, wie überrascht alle sind»

SRF

Steffi Buchli wechselt zu «MySports»

Die Sportmoderatorin verlässt nach 14 Jahren das Schweizer Radio und Fernsehen per Ende Juni.

Die Sportmoderatorin verlässt nach 14 Jahren das Schweizer Radio und Fernsehen per Ende Juni. In den nächsten Monaten nimmt sie eine neue Herausforderung beim Sportsender an. Dort wird sie als Programmleiterin und Moderatorin fungieren.