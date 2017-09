Swiss Media Forum: «Ich träume nicht von Donald-Trump-Headlines»

von Michèle Widmer

Zum Auftakt des Swiss Media Forums ging es im Luzerner KKL um die USA und den Präsidenten Donald Trump. Auf der Bühne stand Philip Rucker, der Chef des Weissen-Haus-Büros der «Washington Post». Der langjährige Politreporter hat unter anderem die US-Wahlkämpfe von 2012 und 2016 beobachtet und darüber berichtete. Seit dessen Amtsantritt schreibt er rege über Donald Trump.

«Die letzten sieben Monaten waren ziemlich hektisch und anstrengend», erklärte Rucker zu Beginn seines Referats. Dennoch sieht der Journalist die Wahl von Trump als «Chance für den Journalismus». Die Leute auf der ganzen Welt würden die Entscheidungen des neuen Präsidenten verfolgen und sich fragen, warum er sich so verhält. Als Beispiel dafür nannte Rucker den früheren Sprecher des Weissen Hauses Sean Spicer. «Gab es jemals einen Präsidentensprecher, der so bekannt war?», fragte er ins Publikum. Wirtschaftlich gesehen, sei die Wahl von Trump somit für die US-Medien gut. Die Politberichterstattung in den Medien werde gestärkt, die einzelnenen Journalisten würden wieder vermehrt raus aufs Feld gehen.

Seit der Wahl von Donald Trump habe sich die Arbeit von Politjournalisten in den USA verändert. «Journalisten brauchen eine dickere Haut», sagte Rucker dazu. Im Umgang mit Reportern sei Trump in der einen Minute charmant und in der nächsten respektlos.

Zum Schluss fragte ihn Moderatorin Susanne Wille, welche Schlagzeile er am liebsten über einen Artikel über Donald Trump setzen würde. «Ich träume nicht von Donald-Trump-Headlines», antwortete er lachend. Allerdings würde er gern verstehen, warum der neue Präsident sich verhalte, wie er es tue. Eine solche Schlagzeile hätte dann wohl mit dem Bauchgefühl von Trump zu tun, fügte er an..