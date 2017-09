Ringier: «Il Caffè»-Aktienanteil an Rezzonico verkauft

Nach 19 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit sind die beiden Co-Herausgeber von «il Caffè», Rezzonico Editore SA und Ringier AG, übereingekommen, dass Ringier seinen Aktienanteil von 50 Prozent an Rezzonico verkauft. Die Veräusserung erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen und im Zuge einer strategischen Portfolioanpassung durch die Ringier AG, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die meistgelesene Sonntagszeitung der italienischen Schweiz intensiviert künftig in die Zusammenarbeit mit der Gruppe des «Corriere del Ticino», welche zu 45 Prozent an Rezzonico Editore beteiligt ist. In der neuen Formation will «il Caffè» seine führende Position im Tessiner Markt weiter festigen und zielgerichtet weiter ausbauen, wie es weiter heisst. Ab dem 1. Januar 2018 wird «il Caffè» im Centro Stampa Ticino SA in Muzzano gedruckt. Zeitgleich übernimmt die MediaTi Marketing SA die Vermarktung der Zeitung.



«Il Caffè» und Ringier werden gemäss Mitteilung auch in Zukunft als Partner bei verschiedenen Initiativen und Projekten auf nationaler Ebene zusammenarbeiten. (pd/tim)