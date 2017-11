NZZ-Mediengruppe: Imagefilm zeigt Mitarbeiter bei der Arbeit

Die NZZ-Mediengruppe hat am Donnerstag einen neuen Digitalauftritt für alle Endgeräte lanciert. Eine neue Website und ein Unternehmensvideo vermitteln die Kernwerte der Gruppe, geben Einblick in alle Unternehmensbereiche und führen unterschiedliche Anspruchsgruppen rasch zu den jeweils relevanten Informationen, heisst es in der Mitteilung.



Der neue Webauftritt besteche durch seine Schlichtheit. Er verkörpere die Kernwerte der Dachmarke NZZ, die für hochwertige Publizistik und Services stehen, schreibt die NZZ-Mediengruppe weiter. Das Design wirke durch die grosszügige Gestaltung mit viel Weissraum ruhig und sachlich-elegant. Eine wichtige Rolle dabei spiele der sorgfältige Einsatz der Typographie. Gleichzeitig würden grossflächige Fotografien und ein neues Unternehmensvideo «farbige Einblicke ins Unternehmen» geben und die Menschen, die sich täglich für dieses einsetzen, zeigen.



Der neue Webauftritt wurde in einem nutzerzentrierten Ansatz entwickelt. Er soll die wichtigsten Anspruchsgruppen auf der Frontseite abholen und sie rasch zu den jeweils relevanten Informationen führen.



Verantwortlich bei der NZZ-Mediengruppe: Myriam Käser, Leiterin Unternehmenskommunikation (Gesamtverantwortung), Sabrina Izumi, Mitarbeiterin Unternehmenskommunikation (Projektleitung Website-Relaunch), Michèle Ramò, Leiterin interne Kommunikation (Projektleitung Unternehmensvideo); verantwortlich für das Design: Sebastian Hirn, Arillo; technische Umsetzung: Martin Ott, Comotive; Fotografie: Simon Opladen; Videoproduktion: Filmgerberei.(pd/wid)