SRG: Integrationsoffensive in sieben Sprachen

Die «together»-App, die alle Unternehmenseinheiten der SRG gemeinsam entwickelt haben, greift Fragen aus dem Alltag auf, gibt Antworten und liefert wertvolles Zusatzwissen. Sie steht unter dem Motto «Zusammenleben in der Schweiz», wie es in einer Mitteilung heisst. Die Anwendung basiert auf dem praktischen Leitfaden zur Schweiz von SWI. Im Moment umfasse die Integrations-App, die in den sieben Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Arabisch verfügbar sei, zehn Themenbereiche mit rund 300 Fragen. Es sei geplant, die Inhalte laufend zu erweitern.

Die Angebote der SRG müssen gemäss ihrem Leistungsauftrag alle Menschen im Land erreichen – auch junge Menschen sowie Menschen mit Migrationshintergrund. Dem soll mit der Lancierung der «together»-App Rechnung getragen werden. Gerade das junge Publikum informiere sich vornehmlich mit Tablets und Smartphones. Diesem Umstand wolle man mit einer App die mobil nutzbar und «on demand» jederzeit verfügbar ist, gerecht werden.

Newsfeed und Quiz



Die App richtet sich laut Mitteilung an alle, die das Leben in der Schweiz besser kennenlernen oder ihr Wissen darüber testen möchten. Zudem wird es eine Website und eine Präsenz auf Facebook geben. Dort könnten sich User gegenseitig helfen und würden so das Miteinander auch in virtueller Form leben. Indem Fragen und Bilder über ein Onlineformular an das «together»-Team geschickt werden können, soll der kontinuierliche Ausbau der App garantiert werden.

Das «together»-Quiz könne man entweder allein oder miteinander beziehungsweise gegeneinander spielen. Am Ende jeder Frage würden vertiefende Informationen und weiterführende Links erscheinen, die sich teilen und speichern lassen. Die Spielresultate könnten mit Freunden auf Social Media geteilt werden. Im Newsfeed finden sich aktuelle Informationen, die mit den zuständigen kantonalen Integrationsbehörden verlinkt werden.

Pilotprojekt bis 2018

Dieses neue Angebot basiert auf der bestehenden technischen Infrastruktur der «politbox»-App, die zu den eidgenössischen Wahlen 2015 lanciert wurde. Da deren Infrastruktur weitgehend übernommen werden konnte, habe sich die neue App kostengünstig entwickeln lassen. Bis im Juni 2018 befinde sich die App in einem Pilotbetrieb. Anschliessend entscheide die Chefredaktionskonferenz der SRG in Absprache mit der Geschäftsleitung über die Zukunft und eine Weiterentwicklung der App. (pd/tim)