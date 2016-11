Ringier: Iris Mayer und Peter Röthlisberger verlassen den «Blick»

Christian Dorer wird im Zusammenhang mit der Neuorganisation des Leitungsteams im Newsroom nicht wie im August vermeldet Chefredaktor des «SonntagsBlick», sondern Chefredaktor der gesamten Blick-Gruppe. Die Funktion wird neu geschaffen, wie Ringier in einer Mitteilung schreibt. An ihn rapportieren Felix Bingesser, Chefredaktor Sport der Blick-Gruppe, Katia Murmann, neu ab 1. Februar 2017 Chefredaktorin Digital (Blick.ch, Blickamabend.ch) und auch Gieri Cavelty, der neue Chefredaktor des SonntagsBlick.

Iris Mayer und Peter Röthlisberger, heute Co-Chefredaktoren Blick-Desk, haben sich entschieden, die Blick-Gruppe zu verlassen. Röthlisberger trete per sofort aus, wie es in der Mitteilung heisst. Der Zeitpunkt des Austritts von Mayer sei noch in Abklärung. Mayer und Röthlisberger hatten seit 1. Februar 2016 gemeinsam die Leitung des Blick-Desk inne.

Röthlisberger war seit 2004 in mehreren leitenden Funktionen bei Ringier tätig. So als Wirtschaftschef bei der «Schweizer Illustrierten», als Stellvertretender Chefredaktor des «SonntagsBlick», sowie als Chefredaktor des «Blick am Abend». Mayer war vor ihrer Tätigkeit im Newsroom der Blick-Gruppe während fünf Jahren Nachrichtenchefin der Deutschen Presse-Agentur dpa in Berlin.

Gieri Cavelty leitet den SoBli

Neuer Chefredaktor des SonntagsBlick wird Gieri Cavelty, heute Leiter Information und Kommunikation sowie Mitglied der Geschäftsleitung beim Staatssekretariat für Migration. Der 40-Jährige hat an der Universität Zürich Geschichte studiert. Er arbeitete zunächst als Kulturjournalist, dann als Bundeshausredaktor, unter anderem für den «Tages-Anzeiger». Von 2009 bis 2011 leitete er das Inlandressort der «Aargauer Zeitung», später war er bei der gleichen Zeitung Blattmacher, Leiter des überregionalen Mantels sowie Stellvertretender Chefredaktor. Cavelty übernimmt seine neue Funktion ebenfalls per 1. Februar 2017.

Katia Murmann ist seit Juni 2013 im Newsroom der Blick-Gruppe in Zürich tätig und heute interimistische Chefredaktorin des «SonntagsBlick». Die 35-Jährige hatte ihre journalistische Laufbahn 2005 als Reporterin beim «Blick» begonnen und war zwischenzeitlich bei der damaligen Sonntagszeitung «Der Sonntag» in Baden sowie als Leiterin Ausland sowie Stellvertretende Ressortleiterin Fokus bei der «SonntagsZeitung» in Zürich.

Sechs Kündigungen ausgesprochen

«Mit Christian Dorer als gesamtverantwortlichem Chefredaktor über alle Titel der Blick-Gruppe hinweg bekommen wir im Newsroom nun eine klare und den heutigen Anforderungen entsprechende Führungsstruktur», wird Marc Walder, CEO von Ringier, in der Mitteilung zitiert. Mit Gieri Cavelty sei es gelungen, einen versierten und überaus engagierten Journalisten für die Leitung des SonntagsBlick zu gewinnen.

Michael Ludewig, heute Managing Editor der Blick-Gruppe und Leiter der Ressorts Foto, Layout, Produktion und Administration, wechselt als Projekt-Verantwortlicher direkt ins Team von Alexander Theobald, Chief Operating Officer und interimistischer Geschäftsführer der Blick-Gruppe. Die Leitung aller Ressorts obliegt neu direkt Christian Dorer.

Im Zuge der Neuorganisation und Straffung der Strukturen mussten «leider auch sechs Kündigungen vorgenommen werden», schreibt Ringier. Betroffen sind drei Journalistinnen und Journalisten sowie drei Stellen in den Produktions-Abteilungen. Gleichzeitig werden in den kommenden Wochen mehrere neue Stellen mit anderen, digitaleren Anforderungsprofilen geschaffen werden. (pd/wid)