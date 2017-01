Watson: Jacqueline Büchi startet als Chefreporterin

Jacqueline Büchi, derzeit stv. Inlandchefin von «20 Minuten», wechselt per 1. Mai als Chefreporterin zum Newsportal «Watson». Die 27-Jährige hält einen Politologie-Bachelor der Universität Zürich, war Reporterin 2008 bis 2012 Reporterin bei Radio Top, ab 2012 als Nachrichten- und Inlandredaktorin bei «20 Minuten» tätig und seit August 2014 ist sie stellvertretende Leiterin des vollkonvergenten Inlandressorts. Büchi übernimmt am 1. Mai mit dem Reporterressort von «Watson» eine von 570 auf 790 Stellenprozente ausgebaute Abteilung.

In Büchis Team wechselt Sarah Serafini von der «Schweiz am Sonntag». Die 29-jährige MAZ-Absolventin hat die letzten zwei Jahre im Nachrichten-Ressort der SaS sozialpolitische Themen betreut und sowohl mit Primeuren als auch hintergründigen Ausland-Reportagen aufgewartet. Bereits Mitte Januar hat Nadja Brenneisen bei «Watson» angefangen. Die 25-Jährige mit ZHAW-Bachelor hat als «Vice Alps»-Reporterin die vergangenen drei Jahre mit nichtinstitutionellen Themen wie Whatsapp-Gruppen für Magersüchtige und dem Fall Spiess-Hegglin Aufmerksamkeit erregt

Per 1. April wechselt auch Camille Kündig ins Reporterteam. Die 26-jährige Berner Bilingue und ZHAW-Absolventin hat ihre Sporen bei «TeleBärn» und «20 Minuten» als Videojournalistin und Reporterin abverdient. Ebenfalls per 1. April startet Christoph Bernet beim Onlineportal. Der 29-Jährige war zuvor bei «20 Minuten» im Inland-, sowie bei der «Schweiz am Sonntag» im Nachrichtenressort tätig und hat als Freier bei der «NZZ am Sonntag» publiziert.

Ebenfalls bereits Mitte Januar hat Severin Miszkievicz bei den Reportern angefangen. Der 28-Jährige verfügt über einen Bachelor-Abschluss der ZHDK, hat seine journalistische Laufbahn 2015 im «Blick»-Newsroom als Nachrichten- und Unterhaltungsredaktor gestartet und seither immer wieder als freier Texter und Redaktor gearbeitet. Intern verstärkt die bisherige Abend-Deskerin Helene Obrist das Newsdesk und das Reporterteam und erhöht ihr Pensum markant. Die 24-jährige Zürcherin absolviert derzeit den Masterstudiengang New Media Journalism am MAZ und der Leipzig School of Media.

«Ich denke, es ist uns gelungen, ein jugendliches, aber doch erfahrenes Team von Journalistinnen und Journalisten zu gewinnen, die unserer jungen, mobilen Zielgruppe im zunehmend chaotischen News- und Weltgeschehen den Durchblick verschaffen werden», wird Chefredaktor Maurice Thiriet in der Mitteilung zitiert. (pd/wid)