Radioschule Klipp + Klang: Jahr 2017 mit Rekordumsatz abgeschlossen

Die Radioschule Klipp+Klang blickt auf ein gelungenes 2017 zurück. Mit rund 1,1 Millionen Franken sei es das bisher umsatzstärkste Jahr, heisst es in einer Mittileung. Nach Bildung von Rückstellungen über rund 174'000 Franken beträgt der Gewinn gut 10'000 Franken. Knapp die Hälfte des Umsatzes seien im Bereich Radio Aus- und Weiterbildung erzielt worden. Die Zahl der veranstalteten Personenkurstage konnte gemäss Mitteilung markant gesteigert werden – um 925 auf 4395.

Gute Zusammenarbeit mit MAZ und SAL

Der Radio-Lehrgang, den das MAZ in Zusammenarbeit mit der Radioschule Klipp + Klang anbietet, sei als Begleitung zum Berufseinstieg für Praktikanten und Praktikantinnen stark nachgefragt und habe sich zu einem Standard etabliert. 2017 intensivierte sich zudem die Zusammenarbeit zwischen der Radioschule klipp+klang und der Schule für Angewandte Linguistik SAL: Das Modul «Radioalltag in der Schweiz» im Rahmen des Studiengangs Journalismus & Corporate Publishing wird neu in Zusammenarbeit durchgeführt. Auch ein neues Angebot für Sendungsmacher im Umfeld von mehr- und fremdsprachigen Sendungen, initiiert von Radio LoRa, wurde von der SAL in Kooperation mit der Radioschule klipp+klang umgesetzt.(pd/maw)