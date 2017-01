Travelnews: Jean-Claude Raemy steigt mit ein

2017 beginnt auf der Travelnews-Redaktion in Zürich mit einem neuen Gesicht: Ab sofort neu im Team ist Jean-Claude Raemy als Redaktor und Mitglied der Geschäftsleitung, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Der 44-Jährige verstärkt das Redaktionsteam mit seinem langjährigen Tourismus- und Journalismus-Know-how.



Für Raemy ist es eine Rückkehr in bekannte Gefilde. Nach 14 Jahren bei der Fachzeitung «Travel Inside» wechselte er 2014 zu Kuoni Reisen, wo er als Senior Product Manager die Abteilung USA/Kanada/Ozeanien leitete, also für die Produktion und den Verkauf für diese Zielgebiete verantwortlich zeichnete. Infolge der internen Reorganisation Ende 2016 bei Kuoni ausgeschieden, zieht es ihn nun zurück in die Medienwelt, immer noch mit dem Fokus auf Reisen und die Tourismusbranche. (pd/wid)