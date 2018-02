Abbau bei der SDA: Jeder dritte Onlineartikel ist von der SDA

Abbau bei der SDA

SDA-Journalisten demonstrieren in Zürich

Am zweiten Streiktag ist es zu einer Kundgebung in Zürich mit rund 300 Personen gekommen. Darunter waren nicht nur Journalisten der SDA, sondern auch Sympathisanten. «Verhandeln statt auspressen», lautete die Forderung. Der Streik geht am Donnerstag weiter.

von Redaktion persoenlich.com