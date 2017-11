SRF: Jeder zweite TV-Zuschauer guckt Fussball

In der Barrage gegen Nordirland kämpft die Schweizer Fussballnationalmannschaft um die WM-Teilnahme. Das Hinspiel in Belfast am Donnerstagabend verfolgten im Durchschnitt 905’000 Personen aus der Deutschschweiz live auf SRF zwei. Dieser Wert entspricht einem Marktanteil von 51 Prozent, wie SRF mitteilt.

Den Spitzenwert erzielte die Schlussminute mit 1’081’000 Zuschauerinnen und Zuschauern (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).

Diese Zahlen sind etwas tiefer als beim WM-Qualifikations-Spiel gegen Portugal. Anfang Oktober schalteten im Schnitt 1'091'000 Personen ein, was einem Marktanteil von 57,7 Prozent entspricht (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)