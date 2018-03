SRF: Jonas Projer stellt sich den Fragen

«In der Ära der Filterblase braucht es Formate, die Meinungen kollidieren lassen.» So verteidigt SRF-Moderator Jonas Projer seine Politsendung «Arena», wenn sie für ihre schrillen Töne oder Themenauswahl kritisiert wird. Projer nimmt Kritik stets ernst und ist sich nicht zu schade, auf Twitter bis spät in die Nacht die letzte Sendungsausgabe zu diskutieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Eigentlich wollte der 36-Jährige Regisseur werden, doch es kam anders: Während des Filmstudiums jobbt er beim Schweizer Fernsehen, wo man sein journalistisches Talent schnell erkennt. Mit 29 Jahren wird Projer jüngster SRF-Korrespondent und berichtet während der EU-Schuldenkrise aus Brüssel, 2014 übernimmt er das SRF-Schwergewicht «Arena». Seine grösste Herausforderung trifft Projer allerdings zu Hause an: Zusammen mit seiner Frau meistert er den turbulenten Alltag mit vier Kindern.

Wie gelingt dieser Spagat? Bei Roger Schawinski spricht Projer, der als Leiter der Fachredaktion Informations-Talksendungen Schawinskis Chef ist, über Schweizer Streitkultur, die Gefährlichkeit von Filterblasen und über seinen Perfektionismus. «Schawinski» wird am Montag um 22.55 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt. (pd/cbe)