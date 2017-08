SWR3: Jontsch kehrt zurück in die Schweiz

von Christian Beck

Kemal Goga wird ab dem 2. Oktober die Morgenshow von SWR3 zusammen mit Anneta Politi moderieren, teilt der Sender am Donnerstag mit. Goga werde Jonathan «Jontsch» Schächter ablösen, der aus persönlichen Gründen zurück in seine Schweizer Heimat möchte, heisst es in der offiziellen Medienmitteilung.

Am Swiss Radio Day im Zürcher Kaufleuten war die Rückkehr von Schächter in die Schweiz Gesprächsthema in der Mittagspause. Eine der Thesen: Er werde Nachfolger von Patrick Hässig bei «Energy Mein Morgen» auf Radio Energy Zürich. Hässig beginnt im September mit einem dreijährigen Studium zum diplomierten Pflegefachmann HF im Waidspital in Zürich (persoenlich.com berichtete). Am 2. September moderiert Hässig noch am Energy Air im Stade de Suisse in Bern. «Dort wird es zur offiziellen Stabsübergabe kommen», ist sich ein nicht genannt wollender Radiomacher sicher.

Auf diese These angesprochen, meint Schächter zu persoenlich.com: «Ich sage nichts dazu. Aber es gibt noch andere spannende Jobs.» So suche auch FM1 nach einem Morgenmoderator, so Schächter mit einem Lachen. Sicher sei nur: Nach dem Swiss Radio Day reise er zurück nach Deutschland und breche dort in drei Wochen die Zelte ab. «Das war zu 101 Prozent mein Entscheid», so Schächter.

Schächter moderierte vor seinem Abstecher nach Deutschland die «Abig-Show» auf Radio 24 (persoenlich.com berichtete).