Jörg Haase war zuletzt als Berater mit dem Themenschwerpunkt Transformationen und Optimierungen im Finanz-, Rechnungswesen und Controlling bei Pricewaterhouse Coopers Schweiz tätig und unterstützte in dieser Funktion verschiedene Kunden in der Schweizer Industrie und Medienbranche, wie Tamedia in einer Mitteilung schreibt. Zuvor arbeitete der diplomierte Wirtschaftsingenieur, der auch einen MBA absolviert hat, als Leiter Finanzen und Controlling bei Siemens Schweiz und Alstom Power sowie als Finanzchef von Axpo Informatik und Swissphone.

«Wie unsere gesamte Mediengruppe haben sich auch die Services von Finanzen und Controlling fortlaufend an die neuen Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen. Umso mehr freuen wir uns, mit Jörg Haase einen Finanzfachmann mit Expertise in den Bereichen Prozessoptimierung und Evaluation von Systemlösungen gewonnen zu haben, der diese Transformation aktiv mitgestalten wird», wird Sandro Macciacchini, Leiter Finanzen und Personal von Tamedia, zitiert. (pd/tim)