Tagesanzeiger.ch/Newsnet lanciert am Mittwoch seinen neuen Blog «Wettermacher». Der Meteorologe und Journalist Jörg Kachelmann räume darin mit Wettermythen auf, erkläre der Leserschaft, was es mit aktuellen Wetterkapriolen auf sich habe – und mache selbstverständlich auch Prognosen, heisst es in der Mitteilung. Geplant sind ein bis zwei Blogbeiträge pro Woche.



«Es gibt heute in den Medien so viel Unsinn übers Wetter, sodass ich ein ruhender Pol sein möchte, der sich auf Phänomene konzentriert, die es wirklich gibt, und nicht auf die Dinge, von denen man hört, nur weil es gut klickt», wird Kachelmann zitiert. Sein ehrgeiziges Streben werde sein, auf unterhaltsame und kurzweilige Weise das Wetter aus einem anderen Blickwinkel zu beleuchten – trotz modernen Zeiten, «in denen eine stiere Blumenkohlwolke nur noch ein trauriges Gähnen auslösen würde».









Jörg Kachelmann arbeitet seit 35 Jahren als Meteorologe. Er studierte Geografie (Uni Zürich) und Atmosphärenphysik (ETH Zürich), war mal Filmemacher, Moderator und Redaktor beim Schweizer Fernsehen und stellvertretender Chefredaktor bei der Zeitschrift «Schweizer Illustrierte». Er gründete den Wetterdienst Meteomedia, die Sendung «Meteo» und mehrere weitere Wetterfirmen im In- und Ausland. 2013 verkaufte er Meteomedia – um unter anderem die Meteologix AG und Kachelmann GmbH zu gründen. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. (pd/wid)