«NZZ Standpunkte» neu mit Katja Gentinetta

Die Politphilosophin moderiert erstmals am 23. Oktober an der Seite von NZZ-Chefredaktor Eric Gujer die Sendung. Marco Färber tritt in den Ruhestand.