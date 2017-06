IGEM

Ueli Custer übergibt an Siri Fischer

An der Mitgliederversammlung der Interessengemeinschaft Elektronische Medien sind Christoph Kaufmann und Beatrice Kniel in den Vorstand gewählt worden. In einem anschliessenden Gastreferat gab Mediapulse unter anderem bekannt, dass die neue Radioforschung wie geplant am 1. Juli parallel zur bisherigen Messung startet.