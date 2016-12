SRF: Journalisten zocken für guten Zweck

Kurz vor dem Jahreswechsel gibt es bei «Top Secret» ein Prominentenspecial. Schlagersängerin Francine Jordi, «Tagesschau»-Moderatorin Cornelia Boesch und «Rundschau»-Moderator Sandro Brotz spielen für den guten Zweck.

Trotz Winterstimmung geht es im «Top Secret»-Studio heiss zu und her. Doppelt so viele Fragen, doppelt so viele Couverts, doppelt so viel Spass: Das verspricht die «Top Secret»-Spezialsendung mit prominenten Kandidaten. Francine Jordi stellt sich kurz vor ihrem Einsatz beim «Silvesterstadl» den Quizfragen rund um die Schweiz. Und Cornelia Boesch und Sandro Brotz stehen für einmal nicht in einem Newsstudio, sondern gemeinsam am Quizpult und beantworten die kniffligen Fragen von Roman Kilchsperger. Wer schafft es, mehr Geld für einen guten Zweck zu erspielen?

Die Antwort gibt es am Mittwoch, 28. Dezember 2016, im grossen Prominentenspecial von «Top Secret». (pd/cbe)