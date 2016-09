Glanz & Gloria: Jugendliche übernehmen das People-Magazin

Vom 10. bis 14. Oktober 2016 gestalten zwölf Jugendliche «Glanz & Gloria». In dieser Zeit bekommt das SRF-People-Magazin mit «Glanz & Gloria voll fresh» auch einen neuen Namen, wie SRF in seinem Mediennewsletter schreibt.

Das Sendekonzept bleibe bestehen, berichtet werde aber aus dem Blickwinkel der Jugendlichen. Sie wählen die Themen und Protagonisten, kreieren die Beiträge von A bis Z – und moderieren schliesslich die Sendung. Letztere Aufgabe übernimmt der 16-jährige Tom Surbeck aus Uster ZH. Seine Kollegin Leana Flückiger, 14, aus Leimiswil BE steht ebenfalls vor der Kamera und führt Talks mit den Lieblingsprominenten der Jugendlichen.

Bild: Leana Flückiger (TV-Talkerin) und Tom Surbeck (TV-Moderator) im G&G-Studio.



Ob als Fernsehredaktorinnen, Onlineredaktoren oder Kameraleute – auch im Hintergrund sind eine Woche lang kreative Jugendliche am Werk: Angéline Reichenbach, 14, aus Adlikon ZH, Balz auf der Maur, 16, aus Oberwil ZG, Joana Hirt, 14, aus Würenlingen AG, Jan Signer, 14, aus Gossau SG, Malin Ackermann, 15, aus Dielsdorf ZH, Luca Fischlin, 15, aus Luzern, Maurus Rothen, 15, aus Münsingen BE, Max Felner, 14, aus Zwillikon ZH, Tristan Scherer, 15, aus Wettingen AG und Victoria Agnes Heutschi, 14, aus Riggisberg BE.

Für «Glanz & Gloria voll fresh» suchte die Redaktion des People-Magazins junge Leute im Alter von 14 bis 16 Jahren mit journalistischem Interesse. Sie sollten neugierig, mutig und rebellisch sein. Von diesem Aufruf fühlten sich innert weniger Tage rund 120 Jugendliche angesprochen. Am Casting wurden 40 von ihnen getestet, zwölf Bewerberinnen und Bewerber hat die Redaktion schliesslich ausgewählt. (pd/clm)