«Bye bye Watson», teilt Kafi Freitag am Wochenende mit. Seit 3,5 Jahren beantwortet die Bloggerin auf dem Onlineportal Fragen von Leserinnen und Lesern. «Es war eine schöne Zeit und ich bin stolz, von Anbeginn Teil einer ganz grossen Vision gewesen zu sein», schreibt sie. Aber man solle ja bekanntlich dann gehen, wenn es am schönsten ist. Per Ende Juli verlässt sie «Watson».

Auch künftig wird Kafi Freitag wöchentlich drei Fragen beantworten, wie sie schreibt. Allerdings dann auf ihrem privaten Blog «Frag Frau Freitag». (pd/wid)