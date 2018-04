Sparprogramm der SRG: Kantonale Parteipräsidenten wollen Radiostudio in Bern

Die Präsidenten von fünf bernischen Parteien warnen gemeinsam vor einem Umzug des SRF-Radiostudios von Bern nach Zürich. Eine Konzentration der nationalen Medienhäuser in Zürich sei nicht im Sinne der föderalistischen Schweiz.

Sie widerspräche auch dem Service-public-Gedanken und dem politischen Willen der Bevölkerung, schreiben die Präsidenten von FDP, SP, Grünen, BDP und EVP in einem offenen Brief an die SRG-Generaldirektion.



Die SRG stehe für fundierte redaktionelle Recherchen aus der gesamten Schweiz; nicht für eine zentralistische Denkweise und redaktionellen Mainstream. Der Standort Bern sei aus unternehmerischer, publizistischer und staatspolitischer Sicht unabdingbar.



Die SRG hatte vorletzte Woche bekanntgegeben, sie erwäge aus Kostengründen die Verlegung des SRF-Radiostudios von Bern nach Zürich Leutschenbach (persoenlich.com berichtete). Vor einem Umzug gewarnt haben auch die Hauptstadtregion und die Berner Wirtschaftsverbände. (sda/maw)