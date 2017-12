TeleBärn: Karin Aebischer wird neue Moderatorin

Die Deutsch-Freiburgerin Karin Aebischer wird zum 1.Januar Moderatorin bei TeleBärn, wie der Regionalsender mitteilt. Die 33-Jährige ergänzt das Team rund um Chefredaktor Adrian Grob und wird nebst der Funktion als Moderatorin des Tagesprogrammes auch als Videojournalistin im Sendegebiet unterwegs sein.

Aebischer erwarb an der Universität Freiburg den Bachelor-Titel in Germanistik und Medien- & Kommunikationswissenschaften und war über zehn Jahre bei den Freiburger Nachrichten als Journalistin und Abschlussredaktorin tätig. Während dieser Zeit zeichnete sie sich für die journalistische Abdeckung der Geschehnisse im Sensebezirk des Kantons Freiburg verantwortlich.

«Ich freue mich sehr auf Karin. Zum ersten Mal wird mit Karin Aebischer eine Deutsch-Freiburgerin auf TeleBärn moderieren und dem Sender auch in Freiburg zu mehr Popularität verhelfen», so TeleBärn-Chefredaktor Adrian Grob gemäss Mitteilung. Neben der hauptberuflichen journalistischen Tätigkeit ist die 33-Jährige auch regelmässig bei Rega-TV und an regionalen Events als Moderatorin oder als Host engagiert. (pd/maw)